Путин объявил нерабочую неделю: юрист из Сыктывкара рассказал, что это значит

25 марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе. Несмотря на это, многие обеспокоены, что им не дадут выйти на выходной. Портал PG11.ru обратился к юристу Нелли Ефименко, чтобы узнать, могут ли людей заставить выйти на работу.

Юрист отмечает, что привлечение к работе в выходные дни производится с письменного согласия. Однако это возможно лишь в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом.

Работодатель не может заставить работать сотрудника в выходной день. Эта гарантия предусмотрена статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой работа в выходные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, - рассказывает Нелли.

Привлечение к работе в выходные дни без их согласия возможно только в случаях:

для предотвращения катастрофы, производственной аварии, либо устранения их последствий.

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его производство работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации)

для проведения работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.

Если работодатель не издал приказ о привлечении вас к работе в выходной день, не ознакомил вас под роспись и не взял с вас согласия или отказ, то смело можете не выходить на работу. Главное, запаситесь доказательствами отказа (фото документов с отказом, копии и т.д.), так как в случае незаконного увольнения, либо привлечения к дисциплинарной ответственности, вы могли бы оспорить его действия в судебном порядке, - рассказывает Нелли.

Жители Сыктывкара могут обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда, либо в прокуратуру о незаконном привлечении вас к работе.



Если вы не против того, что вас привлекают к работе, то оплата производится в двойном размере в соответствии со статьей 153 трудового кодекса Российской Федерации. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае оплата будет в одинарном размере, а иной день отдыха оплачен не будет.



Нелли отмечает, что в связи со сложившейся ситуацией и объявлением выходных дней, эти нормы распространяются не на всех работников. На работу выходят государственные служащие всех уровней власти. Также работают объекты социального обеспечения населения (магазины, аптеки). Люди, которые работают со сменным графиком, получают оплату в обычном порядке.

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