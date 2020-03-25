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Что такое патронажная служба, и как правильно выбрать сиделку

Что такое патронажная служба, и как правильно выбрать сиделку

25 марта 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото twitter.com/sidelka_org
На собеседовании стоит поинтересоваться у сиделки об медицинском образовании

Благодаря достижениям современной медицины, средняя продолжительность жизни продолжает увеличиваться, что несомненный плюс, ведь наши любимые родственники могут провести рядом с нами как можно больше времени. Но у каждой медали есть две стороны, и в данном случае — это необходимость обеспечить пожилому человеку достойных уход. Из-за высокой занятости на работе, часто родственники не могут полноценно ухаживать за престарелыми членами семьи, особенно если последние страдают от заболеваний. Сиделка — идеальное решение проблемы ухода. Она может выполнять обязанности медицинского сотрудника, помогать по хозяйству, даже гулять с подопечным и читать ему книги. Единственный вопрос — где найти квалифицированного сотрудника.

Почему искать сиделку лучше через патронажную службу

Патронажная служба — специальное агентство, которое занимается подбором сиделок индивидуально для каждого подопечного. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд, так как каждый отдельно взятый человек нуждается в определенного рода услугах:

  • Лежачие больные. Если подопечный прикован к кровати, острая необходимость — проводить противопролежневые и гигиенические процедуры.

  • Престарелые люди с заболеваниями. Часто курс лечения предполагает уколы, капельницы, проведение занятий ЛФК и гимнастикой.

  • Пожилые люди, проживающие отдельно от родственников. Таким подопечным часто нужна помощь в ведении домашнего хозяйства.

Подопечные, которые плохо передвигаются. Сиделка может помогать человеку посещать больницы, другие государственные учреждения https://burodobra.com/uslugi-sidelki.

Услуги сиделки могут предполагать различные комбинации обязанностей — от проведения медицинских процедур до помощи во время прогулок на свежем воздухе и приготовления пищи. Отличается и график работы — от почасовых услуг до круглосуточного проживания https://burodobra.com/. Патронажная служба учитывает все ваши запросы и требования, находит как минимум 3 кандидатуры, полностью под них подходящих. Самостоятельные поиски могут затянуться на месяцы, например, найти человека, который может и поставить капельницу, и убрать, и составить приятную компанию, на просторах интернета практически невозможно.

Какие вопросы задавать на собеседовании

После того, как патронажная служба передала в ваши руки контакты кандидатур, обязательно проведите собеседование, и поинтересуйтесь у сиделки:

  • Есть ли у человека медицинское образование, особенно если в уходе нуждается больной подопечный.

  • Есть ли у кандидата вредные привычки. Обязательно поинтересуйтесь состоянием здоровья в целом. Сиделка, которая, например, будет сопровождать подопечного на прогулках или проводить гигиенические процедуры, должна быть физически выносливой.

  • Если подопечному прописан особый рацион, спросите у кандидата как приготовить то или иное блюдо.

Обязательно посмотрите рекомендации с предыдущего места работы.

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