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В Сыктывкаре выдали первый сертификат на материнский капитал за первенца

В Сыктывкаре выдали первый сертификат на материнский капитал за первенца

25 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Управления ПФР по Коми / В Сыктывкаре выдали первый сертификат на материнский капитал за первенца
Семья планирует потратить деньги на погашение ипотеки

В городе Сыктывкаре выдали первый сертификат на материнский капитал за рождение первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления песнионного фонда РФ по Коми. 

Документ получила семья Логиновых, в которой в январе 2020 года родился сын Ярослав. Средства господдержки Александр и Анастасия планируют направить на погашение ипотечного кредита.
Сейчас в Сыктывкаре на рассмотрении находятся 19 заявлений о выдаче сертификата на материнский капитал в связи с рождением первенца. 

Напомним, семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Для семей, в которых начиная с 1 января 2020 года появился второй ребенок (первый ребенок при этом рожден/усыновлен до 1 января 2020 года), материнский капитал составляет 616 617 рублей. 

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили время на его оформление, начиная с середины апреля 2020 года Пенсионный фонд приступает к проактивной (беззаявительной) выдаче сертификатов на материнский капитал. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно. Сведения о регистрации  рождения ребенка будут поступать в ПФР из государственного реестра ЗАГС. Сертификат на материнский капитал будет направлен в Личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг. 

Женщинам, которые ожидают рождения ребенка и еще не имеют подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, в ПФР рекомендуют заранее позаботиться о регистрации. Это позволит им получить Сертификат на материнский капитал в самые короткие сроки без личного визита в клиентскую службу ПФР. 

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