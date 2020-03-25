«Мне как будто сказали «отвали»»: в Сыктывкаре труженик тыла не получает президентские выплаты

К 75-летию победы президент России Владимир Путин выпустил указ о единоразовых выплатах труженникам тыла. Однако, как оказалось, не все могут их получить. Портал PG11.ru пообщался с ветераном, который обратился в пенсионный фонд и получил жесткий отказ по выплатам.

Иванов Виктор Васильевич - труженик тыла 1932 года рождения. Он трудился на «Дороге жизни» во время наступления немцев. После боевых действий их эвакуировали в Кемеровскую область.

Иванов Виктор Васильевич

Мать получала по 300 грамм хлеба, я и моя сестра по 150 грамм. Жилось трудно и голодно, нам этого не хватало. В этот момент пришел друг отца, который работал начальником цеха на заводе и устроил меня учеником токаря, - рассказывает ветеран.

Виктору Васильевичу на тот момент было 13 лет. С 3 января 1945 года он официально вступил в должность сварщика, соответствующая запись есть в трудовой книжке. Также у пенсионера имеется множество бумаг, подтверждающих его стаж работы.

Мы недавно встретились с товарищем, который получает социальные выплаты. Хотя он отработал на месяц меньше меня. Он посоветовал мне обратиться в пенсионный фонд.

Пенсионер собрал пакет документов и пошел с ними в отделение пенсионного фонда России. В одном из отделений его вежливо приняли, помогли с бумагами. После отправили в другое отделение на Кирова, 36 для оформления необходимой справки. Однако в этом отделении возникли проблемы, его бумаги признали недействительными.

Я даже спорить не стал, потому что такое отношение мне очень не понравилось. Они не стали меня выслушивать, сослались на большое количество людей в очереди. Создалось ощущение, что мне как будто говорят «отвали», - возмущается ветеран.

Виктор Васильевич утверждает, что ему не столько важны деньги, сколько справедливость. Для него важен ответ на вопрос, почему его товарищи могут получать такие выплаты, а он нет.

Товарищи посоветовали мне обратиться в суд. Они говорят, что у некоторых из них были подобные проблемы и в суде их решали. Однако просто непонятно, почему это все нельзя решить по-простому, - говорит Виктор Васильевич.

Портал PG11.ru обратился с этой проблемой в отделение пенсионного фонда России. Ситуацию прокомментировали так:

Жители Коми получат выплату в апреле-мае 2020 года. Она будет доставлена вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, выплаты будут произведены в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся у ПФР. При отсутствии в распоряжении органов ПФР необходимых данных единовременная выплата осуществляется на основании заявления гражданина. В этом случае истребование соответствующих документов осуществляется этими органами. Единовременные выплаты к 75-летию Победы получат 3773 жителя Коми, из них 116 – это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 774 - вдовы и вдовцы участников и инвалидов войны, 42 - жители блокадного Ленинграда, 223 - узники концлагерей, 2618 - труженики тыла

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