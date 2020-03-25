Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
«Мне как будто сказали «отвали»»: в Сыктывкаре труженик тыла не получает президентские выплаты

«Мне как будто сказали «отвали»»: в Сыктывкаре труженик тыла не получает президентские выплаты

25 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Виктор Конюхов / PG11.ru / Мне как будто сказали «отвали»: в Сыктывкаре труженик тыла не получает президентские выплаты
PG11.ru разобрался в ситуации

К 75-летию победы президент России Владимир Путин выпустил указ о единоразовых выплатах труженникам тыла. Однако, как оказалось, не все могут их получить. Портал PG11.ru пообщался с ветераном, который обратился в пенсионный фонд и получил жесткий отказ по выплатам. 

Иванов Виктор Васильевич - труженик тыла 1932 года рождения. Он трудился на «Дороге жизни» во время наступления немцев. После боевых действий их эвакуировали в Кемеровскую область.

Иванов Виктор Васильевич

Мать получала по 300 грамм хлеба, я и моя сестра по 150 грамм. Жилось трудно и голодно, нам этого не хватало. В этот момент пришел друг отца, который работал начальником цеха на заводе и устроил меня учеником токаря, - рассказывает ветеран.

Виктору Васильевичу на тот момент было 13 лет. С 3 января 1945 года он официально вступил в должность сварщика, соответствующая запись есть в трудовой книжке. Также у пенсионера имеется множество бумаг, подтверждающих его стаж работы.

Мы недавно встретились с товарищем, который получает социальные выплаты. Хотя он отработал на месяц меньше меня. Он посоветовал мне обратиться в пенсионный фонд.

Пенсионер собрал пакет документов и пошел с ними в отделение пенсионного фонда России. В одном из отделений его вежливо приняли, помогли с бумагами. После отправили в другое отделение на Кирова, 36 для оформления необходимой справки.  Однако в этом отделении возникли проблемы, его бумаги признали недействительными.

Я даже спорить не стал, потому что такое отношение мне очень не понравилось. Они не стали меня выслушивать, сослались на большое количество людей в очереди. Создалось ощущение, что мне как будто говорят «отвали», - возмущается ветеран.

Виктор Васильевич утверждает, что ему не столько важны деньги, сколько справедливость. Для него важен ответ на вопрос, почему его товарищи могут получать такие выплаты, а он нет. 

Товарищи посоветовали мне обратиться в суд. Они говорят, что у некоторых из них были подобные проблемы и в суде их решали. Однако просто непонятно, почему это все нельзя решить по-простому, - говорит Виктор Васильевич.

Портал PG11.ru обратился с этой проблемой в отделение пенсионного фонда России. Ситуацию прокомментировали так:

Жители Коми получат выплату в апреле-мае 2020 года. Она будет доставлена вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, выплаты будут произведены в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся у ПФР.

При отсутствии в распоряжении органов ПФР необходимых данных единовременная выплата осуществляется на основании заявления гражданина. В этом случае истребование соответствующих документов осуществляется этими органами.

Единовременные выплаты к 75-летию Победы получат 3773 жителя Коми, из них 116 – это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 774 - вдовы и вдовцы участников и инвалидов войны, 42 - жители блокадного Ленинграда, 223 - узники концлагерей, 2618 - труженики тыла

 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Ветераны Пенсия

Читайте таже:Сыктывкарские полицейские нашли более тысячи нарушений во время операции «Трасса»

Следующая новость

Новость дня

«Мне как будто сказали «отвали»»: в Сыктывкаре труженик тыла не получает президентские выплаты Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Футболист из Сыктывкара поддержал всемирный челлендж «Оставайся дома» (видео) Читать
вчера
Одну из девочек, которые пострадали в ДТП на трассе в Коми, отправили в Санкт-Петербург Читать
вчера
В Сыктывкаре активисты установят памятник участникам Великой отечественной войны Читать
Посмотреть все
23 марта Девушки на авто нарисовали «восьмерку» в метель и получили в подарок тюльпаны
18 марта Почему сыктывкарцы едут лечиться в Киров?
23 марта В Коми открылась мобильная интерактивная выставка
Загрузка...

Новости России и мира

07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru