Сыктывкарская школа боевых искусств запустила челлендж «Коронавирус прочь» (видео)25 марта 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео / Школа боевых искусств Чиканчи | Сыктывкар / vk.com / Сыктывкарская школа боевых искусств запустила челлендж «Коронавирус прочь»
Во флешмобе уже приняли участие тренеры и спортсмены
Сыктывкарская школа боевых искусств запускает семейный флешмоб «Коронавирус прочь» - #CoronavirusAwayChallenge. Суть челленджа и видео опубликовали на страничке Школы боевых искусств Чиканчи во «ВКонтакте».
#CoronavirusAwayChallenge – с таким названием Школа боевых искусств Анатолия Чиканчи запустила челлендж для своих воспитанников и всех желающих. Суть проста - нужно разорвать ударом кулака обычный лист бумаги с изображением микроба коронавируса. Рисунок можно распечатать, еще интереснее, если ребенок нарисует его сам.
- Мы делаем это в информационных и предупредительных целях. Мы работаем с детьми, для них мы пример для подражания, каждое наше действие должно иметь практический смысл. В период распространения любой заразы, не только коронавируса, дети должны знать первые правила личной гигиены: правильно мыть руки, не обниматься, не трогать лицо или дверные ручки. А в таком игровом формате, и тем более во время вынужденных каникул, информация усваивается гораздо быстрее. Это повод обсудить с ребенком все эти темы, вовлекая в образовательный процесс, - рассказал основатель Школы боевых искусств Анатолий Чиканчи.
Во флешмобе уже приняли участие тренеры и спортсмены школы, их родственники и друзья. Чтобы присоединиться к акции, нужно снять видео и поделиться им в любой социальной сети с хештегом #CoronavirusAwayChallenge. Чем больше роликов, тем интереснее.
Основные правила для защиты от вируса CODID-19:
- Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
- Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.
- Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
- Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.
- Всегда мойте руки перед едой.
- Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.
- Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
- Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
- Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
- На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
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***С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.
Разделы содержат актуальную информацию по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы.
В республике организована «горячая линия» по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-55-00000.
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25 марта 2020, 14:48