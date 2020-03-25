Сыктывкарская школа боевых искусств запустила челлендж «Коронавирус прочь» (видео)

Сыктывкарская школа боевых искусств запускает семейный флешмоб «Коронавирус прочь» - #CoronavirusAwayChallenge. Суть челленджа и видео опубликовали на страничке Школы боевых искусств Чиканчи во «ВКонтакте».

#CoronavirusAwayChallenge – с таким названием Школа боевых искусств Анатолия Чиканчи запустила челлендж для своих воспитанников и всех желающих. Суть проста - нужно разорвать ударом кулака обычный лист бумаги с изображением микроба коронавируса. Рисунок можно распечатать, еще интереснее, если ребенок нарисует его сам.

- Мы делаем это в информационных и предупредительных целях. Мы работаем с детьми, для них мы пример для подражания, каждое наше действие должно иметь практический смысл. В период распространения любой заразы, не только коронавируса, дети должны знать первые правила личной гигиены: правильно мыть руки, не обниматься, не трогать лицо или дверные ручки. А в таком игровом формате, и тем более во время вынужденных каникул, информация усваивается гораздо быстрее. Это повод обсудить с ребенком все эти темы, вовлекая в образовательный процесс, - рассказал основатель Школы боевых искусств Анатолий Чиканчи.

Во флешмобе уже приняли участие тренеры и спортсмены школы, их родственники и друзья. Чтобы присоединиться к акции, нужно снять видео и поделиться им в любой социальной сети с хештегом #CoronavirusAwayChallenge. Чем больше роликов, тем интереснее.

Основные правила для защиты от вируса CODID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

***С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.

Разделы содержат актуальную информацию по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы.

В республике организована «горячая линия» по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-55-00000.