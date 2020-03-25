Как перестать паниковать из-за кризиса и коронавируса: советы психолога из Сыктывкара25 марта 2020
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Христина Кипрушева / Как перестать паниковать из-за кризиса и коронавируса: советы психолога из Сыктывкара
Излишняя тревожность ни к чему не приведет.
Для большинства жителей Сыктывкара наступило тяжелое время. Цены растут, зарплаты уменьшаются, людей закрывают на карантин. Местные жители испытывают сильную тревогу и это мешает жить. Портал PG11.ru спросил у психолога Христины Кипрушевой как не поддаваться панике.
В кризисные периоды у большинства людей повышается тревога, и из-за этого совершаются импульсивные, необдуманные действия, - рассказывает Христина.
Психолог отмечает, что при повышенном уровне тревоги эмоции человека берут верх над его разумом, поэтому многие попадают в ловушку «массовых течений». Человек, который испытывает тревогу, начинает следовать за остальной массой людей. Примером служат безконтрольные закупки продуктов.
Важную роль играет тип личности человека. Если в обычной жизненной ситуации человек склонен к тревожности, то в кризис тревога повышается еще больше. В таких случаях рекомендуется работа с психологом, - утверждает Христина.
Психолог дала несколько советов, чтобы не поддаваться панике:
- Следует обратить внимание на свои жизненные установки. Кризис - это нестабильный период, у большинства людей он ассоциируется как что-то негативное. Однако неопределенность и стресс для многих является толчком для развития. В подобные периоды человеку легче решиться на изменения в жизни.
- Для снижения тревоги рекомендуется провести рациональный анализ сфер своей жизни: семья, работа, финансы. Необходимо выявить «дыры», и разработать план по их устранению.Мозг человека видит цель и разные способы ее достижения. Именно тогда разум будет брать верх над чувствами. Вы снова почувствуете, что можете контролировать свою жизнь.
Тревогу вызывает неопределенность. Но если человек видит конечную точку и знает, как туда добраться, тревожность снижается, - говорит Христина.
В настоящий период времени, из-за эпидемии коронавируса в России, у людей могут возникать тревожные или даже панические настроения. Множество людей боятся за свое здоровье.
В этом случае рекомендуется добавлять в свою жизнь больше рациональности, так как главное средство против тревоги - ум, - утверждает Христина.
Психолог порекомендовала:
- соблюдать меры предосторожности, рекомендуемые врачами
- анализировать информацию, без включения эмоций. Людям, склонным к тревоге, следует ограничить просмотр новостей, связанных с вирусом
- желательно не участвовать в дискуссиях по теме заболеваний с людьми, явно находящимися в тревожном и паническом состоянии
- использовать свободное время для изучения новой полезной для себя информации, заняться саморазвитием, чтением
Христина отметила, что главное в этот период жизни - быть максимально осознанным и рациональным. Но если возникают сильные эмоциональные переживания, то следует обратится к психологу.
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