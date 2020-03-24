В Сыктывкаре активисты установят памятник участникам Великой отечественной войны

Общественная организация города Сыктывкара «Проект 1780» получила грант в размере 100 тысяч рублей от администрации города. Эти деньги пойдут на создание и установку памятника, который призван сохранить и увековечить память воинов и участников Великой отечественной войны. Илья Костин рассказал порталу PG11.ru о мемориале и будущих планах.

В этом году исполнится 75 лет победе в Великой отечественной войне. Она унесла очень много жизней, но о погибших не забудут. Жители Максаковки вместе с главой поселка придумали проект с названием «Имя твое бессмертно», за реализацию которого взялась организация «Проект 1780».

- Реализацию проекта начали еще в прошлом году. Подготовили площадку, но из-за погодных условий закончить работу не получилось. Будет хорошо, если в этом году погода не станет нам мешать, но мы и не спешим. Самое главное, чтобы мемориал был качественным, - рассказал руководитель проектов общественной организации Илья Костин.

Как отмечает Илья, сам проект придумали жители Максаковки, а глава поселка активно принимала участие в создании. Мемориал будет в длину 1,6 метра, а в высоту 1,7 метра. Находиться памятник будет на территории администрации Максаковки на улице Лесной, 13.

- Не было особых сложностей при защите проекта, потому что мы в этом деле, можно сказать, профессионалы. Мы выиграли больше семи грантов, среди которых был и президентский, где нам дали высшую оценку, - утверждает Костин.

По словам Ильи Костина, на реализацию таких проектов деньги собираются с разных источников:

- Часть денег идет от президентского фонда, помогают гранты от администрации, а также жертвуют простые жители. Стоит отметить, что гранты очень важны, как и инициатива жителей. К слову, вся рабочая сила для установки мемориала в Максаковке будет бесплатной, то есть жители сами своими руками готовы помочь.

У организации «Проект 1780» есть много разных планов на будущее. Например, как рассказал Илья, они будут работать над облагораживанием сквера на улице Кирова, 24, рядом с Кировским парком.

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