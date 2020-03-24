Из Вьетнама в карантин: как в Сыктывкаре сдерживают распространение коронавируса

В связи с режимом повышенной готовности в Республике Коми, людей, которые прилетают в республику из-за рубежа закрывают на карантин. Как происходит этот процесс? Корреспондент портала PG11.ru пообщался с жительницей столицы Коми Елизаветой Жигловой, семья которой попала в такую ситуацию.

Что послужило основанием для изоляции?

Мои родители были во Вьетнаме 11 дней и недавно вернулись в Сыктывкар. Сейчас в этой стране неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Из-за этого нас и закрыли на карантин, - рассказывает Елизавета

Мать Елизаветы работает в медицинском учреждении, где часто бывают дети. Ее не допустили до работы и попросили выйти на больничный. Организация отца никаких ограничивающих мер не принимала.

Мы позвонили на горячую линию, чтобы сообщить, что отдыхали и вернулись. Однако нам никто не сказал, что нужно оставаться дома две недели. У нас просто спросили даты пребывания, место работы, домашний адрес, и уточнили, были ли контакты с зараженными. Откуда нам знать?

Елизавета и ее семья вызвали врача, чтобы оформить больничный. Им сообщили, что запрещено выходить куда-либо, даже в магазин. Однако семья Жигловых до этого несколько дней жила нормальной жизнью.



Как контролируется ваш карантин?

Никак. Вообще. Единственное что могут - это не оплатить больничный. На вопрос: «Как нам покупать продукты?» врач ответил, что нужно обращаться к волонтерам.

Напомним, все лица, прибывающие в Республику Коми из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, из-за риска распространения коронавируса. Такое требование введено постановлением главного санитарного врача Российской Федерации.



Сообщить о своем возвращении в страну, месте и сроках пребывания за границей жители Коми могут, обратившись на «горячую линию» по телефону 8-800-55-00000. Звонок бесплатный.



Самоизоляция осуществляется в домашних условиях. Если же такой возможности нет, граждан поместят в обсерватор. Важно полностью выполнять требования по карантину в домашних условиях – 14 дней находиться в изолированном помещении, исключающим контакты с членами семьи и другими лицами.

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