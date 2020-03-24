Горожане делятся удивительными снимками
Фото дня в Сыктывкаре: «макоронавирус» и гречка24 марта 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Фото Павла Сажина / Фото дня в Сыктывкаре: «макоронавирус» и гречка»
Сыктывкарские магазины начали упрощать жизнь запасающимся на период самоизоляции горожанам. В одной из сетей продуктовых магазинов сделали подборку самых необходимых продуктов для карантина, снимок попадает в ежедневную рубрику «Фото дня»
Павел Сажин
- Макоронавирус. Магазин в тренде.
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