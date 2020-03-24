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У сыктывкарки в квартире провалился пол и прорвало канализацию (фото)

У сыктывкарки в квартире провалился пол и прорвало канализацию (фото)

24 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Александра Шушпанова (фамилия изменена) / У сыктывкарки в квартире провалился пол и прорвало канализацию (фото)
Теперь все нечистоты текут прямо к ней комнату

У сыктывкарки Александры Шушпановой (фамилия изменена) дома провалился пол, прорвало канализацию и все нечистоты с трех квартир текут к ней в квартиру. Портал PG11.ru попытался разобраться в сложившейся ситуации.

Александра проживает в Эжве по адресу: Быковского 4. Недавно у нее провалился пол вместе со стиральной машиной. А затем прорвало канализацию:

Вода течет прямо под пол. Управляющая компания сказала, что канализацию делать не будут, пока не будет нормальных полов. А это ведь главных стояк, и все нечистоты с трех квартир текут к нам. Невозможно купать и кормить ребенка, - сказала Александра.

В квартире провалился пол

Александра утверждает, что дом признали аварийным. Его должны были снести в 2019 году, но "по-тихому" перенесли снос на 2025 год.

Как рассказали в Эжвинском “Жилкомхозе”, квартира находится в собственности, поэтому ремонт должна осуществлять сама жительница. Управляющая компания занимаемся ремонтом общедомового имущества и предоставлением коммунальных услуг.
 

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