Фото дня в Сыктывкаре: полуголый мужчина в центре города

Сыктывкарцы стараются лишний раз не выходить из дома, следить за здоровьем, чтобы не подвергать себя опасности во время пандемии коронавируса. Но не все горожане действуют привычными способами в попытках защититься от вируса. Некоторые стараются встряхнуть иммунитет пешими прогулками и закаливанием. Так делает и наш сегодняшний герой ежедневной рубрики «Фото дня».

Сергей Игнатов

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