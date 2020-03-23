Фото дня в Сыктывкаре: полуголый мужчина в центре города

Горожане делятся удивительными снимками
Фото дня в Сыктывкаре: полуголый мужчина в центре города23 марта 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 16+
Сергей Игнатов / vk.com/chss_11 / Полуголый мужчина в центре города
Сыктывкарцы стараются лишний раз не выходить из дома, следить за здоровьем, чтобы не подвергать себя опасности во время пандемии коронавируса. Но не все горожане действуют привычными способами в попытках защититься от вируса. Некоторые стараются встряхнуть иммунитет пешими прогулками и закаливанием. Так делает и наш сегодняшний герой ежедневной рубрики «Фото дня».
Сергей Игнатов
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