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Как в Сыктывкаре прошел танцевальный конкурс «Север зажигает 2.0»: фоторепортаж

Как в Сыктывкаре прошел танцевальный конкурс «Север зажигает 2.0»: фоторепортаж

23 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из официальной группы «Север зажигает 2.0» / В Сыктывкаре прошел танцевальный конкурс «Север зажигает 2.0»
Выступали команды со всей Республики Коми

В субботу, 14 марта, в Гимназии искусств при Главе Республики Коми прошел региональный конкурс-фестиваль танцевальных искусств «Север зажигает 2.0», в котором поучаствовало около 700 танцоров. На следующий день состоялись мастер-классы от участницы конкурса «ТАНЦЫ НА ТНТ» 5 сезон Алены Кумбарули и балетмейстера Ольги Калугиной.

В роли организаторов фестиваля «Север зажигает» выступили директор школ «Дети в балете» и «Black Fire» Анастасия Николова и предприниматель Юрий Дружинин. Фестиваль проходил в четырех возрастных группах: «Беби» (5-7 лет), «Дети» (8-12 лет), «Юниоры» (13-17 лет) и «Взрослые» (старше 18 лет). Конкурсанты соревновались в пяти дисциплинах: народный танец, народная стилизация, эстрадный танец, модерн и военно-патриотический танец.

Выступить на сцене приехали команды не только из Сыктывкара. Яркими номерами порадовали участники из Емвы, Ухты, Печоры и других муниципалитетов Коми, а также из Кирова. Около 30 коллективов показали свои творческие способности.
Оценивали участников участница конкурса «ТАНЦЫ НА ТНТ» 5 сезон Алена Кумбарули, преподаватель хореографических дисциплин театрального отделения в Гимназии искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова Татьяна Пупышева и заведующая кафедрой «Хореографическое творчество» Вятского колледжа культуры Ольга Калугина.

В возрастной группе «Бейби» запомнился номер «Круче всех» Танцевальной студии Анастасии Вокуевой. Под песню группы Open Kids участники поразили всех своей пластичностью и хореографией. Не замеченными не остались и номера коллективов «Апельсин» и «Backstage». 

Награждение проходило после выступления всех команд в своей номинации. Победителем в первой возрастной категории стала танцевальная студия Анастасии Вокуевой. Призерам вручили дипломы, медали, кубки, торты и подарки от спонсоров.

В возрастной группе «Дети» победителями стали коллективы «Примавера», «32 Fouetté», «Апельсин». Необычным музыкальным сопровождением поразил коллектив «Браво». Под песню «Dance Monkey» певицы Tones And I участники необычными движениями изобразили танцующих обезьянок.

Во второй половине дня выступали юниоры и взрослые. Они показали направления модерн, эстрадный и народный танец, стилизацию. Приз зрительских симпатий достался коллективу «FOREVER YOUNGS» за номер «Я мать, я умею танцевать». Участницы показали, что ни работа, ни семья не помеха хобби и любимому делу. Победителями этих возрастных групп стали «Виктория плюс», «Виктория», «Зыряночка», «Фаэтон», «Пелысь Мольяс», «Цветы севера».

На следующий день, 15 марта, в танцевальном зале Школы танцев «Backstage» состоялись авторские мастер-классы от Ален Кумбарули и Ольги Калугиной. Участница шоу «Танцы на ТНТ» представила хореографию контемпорари, а балетмейстер рассказала хореографов и преподавателей как работать над идеями, лексикой, темами в танце.

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Дети Культура

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