Фото дня в Сыктывкаре: безмятежность на главной площади города

Жители публикуют завораживающие снимки в соцсетях
Фото дня в Сыктывкаре: безмятежность на главной площади города22 марта 2020
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@eduardznak / instagram.com / Горожане публикуют красивые снимки в соцсетях
Наверняка многие уже устали от новостей про коронавирус. Так давайте же отвлечемся от них и просто посмотрим на красивый снимок, который сделал один из сыктывкарцев на Стефановской площади. Снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
@eduardznak
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