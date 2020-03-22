Фото дня в Сыктывкаре: безмятежность на главной площади города

Наверняка многие уже устали от новостей про коронавирус. Так давайте же отвлечемся от них и просто посмотрим на красивый снимок, который сделал один из сыктывкарцев на Стефановской площади. Снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@eduardznak

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