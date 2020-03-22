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Патриарх Кирилл утвердил молитвы от коронавируса

Патриарх Кирилл утвердил молитвы от коронавируса

22 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Олег Варов / Русская православная церковь / Патриарх Кирилл утвердил молитвы от коронавируса
Прошения будут возносится во всех храмах Русской православной церкви

В России появились молитвы от коронавируса. Их утвердил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает пресс-служба священнослужителя. 

По благословению Его Святейшества прошения будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви. 

Ранее Священный Синод на заседании 11 марта принял Заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах, — отмечается в заявлении. — Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих.

Священный Синод призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам». При этом ранее Священный Синод утвердил Инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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Прошения на сугубой ектении Божественной литургии, возносимая во время распространения вредоносного поветрия

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй.э

Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием твердым оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.

Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Напомним, все люди, которые прибыли в Коми из-за рубежа, должны будут пройти двухнедельный карантин. Изоляция будет осуществляться в домашних условиях. Если же такой возможности нет, граждан поместят в обсерватор. Важно полностью выполнять требования по карантину в домашних условиях - 14 дней находиться в изолированном помещении, исключающим контакты с членами семьи и другими лицами. В случае ухудшения состояния необходимо срочно обратиться за медицинской помощью на дому, не посещая поликлинику. Все работающие граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, могут дистанционно оформить электронный больничный. Достаточно подать заявление на сайте ФСС и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан.

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