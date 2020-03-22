На юге потеплеет, а на севере ожидаются метели: какая погода будет в Коми на неделе

В конце марта на север Коми придут циклоны. Поэтому погода в зависимости от района будет сильно отличаться, передают синоптики Коми ЦГМС.

Так, до середины недели южные районы Коми будут находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. Поэтому здесь ожидается слабый ветер и преимущественно без осадков. В северных же районах под влиянием циклонов ожидаются небольшие и умеренные снегопады, сильный юго-западный ветер. На крайнем севере и вовсе могут пройти метели.

Температура воздуха днем ожидается в районе 0...+5C. По ночам столбик термометра будет опускаться до -7C, а в начале недели и вовсе до -16C.

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