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На юге потеплеет, а на севере ожидаются метели: какая погода будет в Коми на неделе

На юге потеплеет, а на севере ожидаются метели: какая погода будет в Коми на неделе

22 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Синоптики рассказали, какая погода будет в Коми в последнюю неделю марта
Прогноз регионального ЦГМС

В конце марта на север Коми придут циклоны. Поэтому погода в зависимости от района будет сильно отличаться, передают синоптики Коми ЦГМС. 

Так, до середины недели южные районы Коми будут находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. Поэтому здесь ожидается слабый ветер и преимущественно без осадков. В северных же районах под влиянием циклонов ожидаются небольшие и умеренные снегопады, сильный юго-западный ветер. На крайнем севере и вовсе могут пройти метели. 

Температура воздуха днем ожидается в районе 0...+5C. По ночам столбик термометра будет опускаться до -7C, а в начале недели и вовсе до -16C.

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