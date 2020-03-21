Фото дня в Сыктывкаре: заходящее солнце и обледенелый двор

Уже конец марта, все то оттаивает, то обратно подмерзает, а так хочется солнца и тепла! Зато какие в это время года потрясающие закаты! Снимок одного из таких закатов попадает в рубрику «Фото дня».

Артем Заслона

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