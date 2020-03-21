Чувственные изгибы и задорные веснушки: 6 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Уже конец марта, казалось бы, уже пора всему таять. Но на улице по-прежнему морозец, а так хочется тепла! Портал PG11.ru сделал для вас подборку из шести сыктывкарских красавиц, которые помогуть отогреть промерзшие за долгую зиму сердца.

@natatalalaa

- Как вам? Вот эта фотка прям в душу запала. Ах да, еще я хочу сказать вам, мои дорогие, что несмотря ни на что все у всех будет хорошо! #сыктывкар #стилиствизажист #подруга #золотыеруки #ухта #усинск #киров #воронеж #самара #покоряемгорода #pg_beauty

@otstudio.ru

- Наша прекрасная ученица. #poledance #спортсыктывкар #танцысыктывкар #poledanceсыктывкар #syktyvkar #pg_beauty #beautiful #сыктывкаркоми #fitnessgirl

@kristina_tomsha_

- Рано утром, сквозь сон безмятежный,

Когда миру так нужен покой,

Я проснусь от того, что ты нежно

По щеке моей водишь рукой.



Доброе утро #pg_beauty

@vi__vishnya

- Всем хорошего настроения и отличных выходных #pg_beauty #пг_красота #сыктывкар #like #россия #макияж #макияжсыктывкар #визажисткоми #визажист #визажистсыктывкаp

@nails_leridi

- Весна-время преображний P.S.: ни один натуральный волос не пострадал. Все живы,здоровы и на месте #сыктывкаронлайн #комионлайн #pg11 #pg_beauty #весна #счастье #кониколон #плетение #косы #сыктывкар11 #Россия #Девочкиьакиедевочки #любименялюби

@leonova2006

- Поддерживаю всенародную истерию! Считаю, что довольно многим людям необходимо самоизолироваться с туалетной бумагой и гречкой. #коронавирус #2020прекрати #врачиговорят #надобольшепить #мытьруки #исамоизолироваться #извсегоэтого #ятолькобольшепью #пг_красота #pg_beauty

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