Как сэкономить вместе с банковскими картами: советы финансового консультанта для сыктывкарцев

С помощью дебетовой карты можно не только платить за товары и услуги, но и получать реальную выгоду с помощью бонусов и кэшбэка .Как не ошибиться в выборе дебетовой карты? Портал PG11.ru спросил у экономиста Варвары Старцевой и работника одного из больших российских банков Данила Баластова.

Что нужно учитывать в первую очередь при выборе банка?

- Ключевой момент при выборе – осознанность. Поскольку карта выдается после открытия счета в банке, важно оценить надежность банка. Эту информацию можно посмотреть на сайте банка России. Прежде чем подписывать договор, необходимо тщательно изучить условия, - говорит Варвара Старцева.

Варвара утверждает, что удобство банка играет важную роль в выборе. Нужно учитывать, есть ли интернет-банк, количество и расположение банкоматов, возможно ли пользоваться предложениями банка на льготных условиях. Также следует учитывать условия использования карт за границей.

Как получить выгоду при использовании дебетовых карт?

Данил Баластов считает, что самый важный фактор, который позволяет сэкономить при использовании дебетовых карт - это кэшбек, программа лояльности банка к своим клиентам, которая поощряет использование именно их продукта.

- Кэшбек бывает двух типов - бонусы и рубли. На бонусы можно оплатить покупки в партнерских магазинах. Рубли же просто начисляются на счет. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Например начисление рублями удобнее. Вы можете потратить их в любом магазине, снять или перевести. Но как правило процент начисления реальными деньгами ниже, чем процент начисления бонусами. Это положительная сторона в «бонусной» системе мотивации. Однако потратить эти бонусы возможно только в магазинах-партнерах банка, хоть и спектр таким магазинов может быть весьма широким, - делится Данил.

Бывает ли так, что дебетовая карта может принести больше убытков чем выгоды?

По словам Данила, некоторые банки могут предоставлять очень выгодные на первый взгляд условия, но часто бывает что, что комиссионные перекрывают эту выгоду полностью.

- Недавно оформил себе карту одного из банков и спустя месяц у меня списывается 100 рублей за оплату уведомлений. Однако сотрудник банка меня об этом не предупреждал. Также бывают случаи, когда банк говорит о снятии наличных во всех российских банкоматах без комиссии, однако не упоминает о том, что это должны быть банкоматы банков-партнеров или наличии лимитов на снятие, - советует Данил.

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