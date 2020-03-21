Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Как сэкономить вместе с банковскими картами: советы финансового консультанта для сыктывкарцев

Как сэкономить вместе с банковскими картами: советы финансового консультанта для сыктывкарцев

21 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com / Как сэкономить вместе с банковскими картами: советы финансового консультанта для сыктывкарцев
Как правильно выбрать дебетовую карту?

С помощью дебетовой карты можно не только платить за товары и услуги, но и получать реальную выгоду с помощью бонусов и кэшбэка .Как не ошибиться в выборе дебетовой карты? Портал PG11.ru спросил у экономиста Варвары Старцевой и работника одного из больших российских банков Данила Баластова.

Что нужно учитывать в первую очередь при выборе банка?

- Ключевой момент при выборе – осознанность. Поскольку карта выдается после открытия счета в банке, важно оценить надежность банка. Эту информацию можно посмотреть на сайте банка России. Прежде чем подписывать договор, необходимо тщательно изучить условия, - говорит Варвара Старцева.

Варвара утверждает, что удобство банка играет важную роль в выборе. Нужно учитывать, есть ли интернет-банк, количество и расположение банкоматов, возможно ли пользоваться предложениями банка на льготных условиях. Также следует учитывать условия использования карт за границей.

Как получить выгоду при использовании дебетовых карт? 

Данил Баластов считает, что самый важный фактор, который позволяет сэкономить при использовании дебетовых карт - это кэшбек, программа лояльности банка к своим клиентам, которая поощряет использование именно их продукта.

- Кэшбек бывает двух типов - бонусы и рубли. На бонусы можно оплатить покупки в партнерских магазинах. Рубли же просто начисляются на счет. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Например начисление рублями удобнее. Вы можете потратить их в любом магазине, снять или перевести. Но как правило процент начисления реальными деньгами ниже, чем процент начисления бонусами. Это положительная сторона в «бонусной» системе мотивации. Однако потратить эти бонусы возможно только в магазинах-партнерах банка, хоть и спектр таким магазинов может быть весьма широким, - делится Данил.

Бывает ли так, что дебетовая карта может принести больше убытков чем выгоды?

По словам Данила, некоторые банки могут предоставлять очень выгодные на первый взгляд условия, но часто бывает что, что комиссионные перекрывают эту выгоду полностью.

- Недавно оформил себе карту одного из банков и спустя месяц у меня списывается 100 рублей за оплату уведомлений. Однако сотрудник банка меня об этом не предупреждал. Также бывают случаи, когда банк говорит о снятии наличных во всех российских банкоматах без комиссии, однако не упоминает о том, что это должны быть банкоматы банков-партнеров или наличии лимитов на снятие, - советует Данил.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Деньги Мнение специалиста

Читайте также: Топ 10 байков от 10 до 550 000 рублей, которые продают в Сыктывкаре

Следующая новость

Новость дня

Больше ста жителей Коми находятся под наблюдением по коронавирусу Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Чувственные изгибы и задорные веснушки: 6 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
сегодня
Как сэкономить вместе с банковскими картами: советы финансового консультанта для сыктывкарцев Читать
вчера
Топ 10 байков от 10 до 550 000 рублей, которые продают в Сыктывкаре Читать
Посмотреть все
18 марта Почему сыктывкарцы едут лечиться в Киров?
19 марта Девушки на авто нарисовали «восьмерку» в метель и получили в подарок тюльпаны
18 марта Переезжаем в Петербург: где найти квартиру от 2,5 миллионов рублей?
Загрузка...

Новости России и мира

07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru