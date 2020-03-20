Фото дня: бесстрашные лоси пришли в коми село

Большинство сыктывкарцев стараются не посещать массовые мероприятия и не контактировать с другими людьми из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции. А вот лоси относятся к эпидемии проще. Захотели в гости к людям - взяли и пришли. Фотография бесстрашных парнокопытных попадает в рубрику «Фото дня».

Ольга Куликова

- Сегодня утром лоси пришли в село Лозым.

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