Фото дня: бесстрашные лоси пришли в коми село

Горожане публикуют красивые снимки в соцсетях
Фото дня: бесстрашные лоси пришли в коми село20 марта 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Ольга Куликова / Лоси в Лозыме
Большинство сыктывкарцев стараются не посещать массовые мероприятия и не контактировать с другими людьми из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции. А вот лоси относятся к эпидемии проще. Захотели в гости к людям - взяли и пришли. Фотография бесстрашных парнокопытных попадает в рубрику «Фото дня».
Ольга Куликова
- Сегодня утром лоси пришли в село Лозым.
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.