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Возможно ли прожить в Сыктывкаре без мяса: опыт вегетарианца

Возможно ли прожить в Сыктывкаре без мяса: опыт вегетарианца

20 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива Олега Толкунова / Сыктывкарец рассказал, как прожить в Коми без мяса
Молодой человек рассказал, где закупается продуктами

Мясо – один из важнейших продуктов питания для многих людей, однако не все с этим согласны. Некоторые считают, что человек может обойтись без употребления мяса в пищу. Так ли это на самом деле? 

Специально для людей, которые продвигают идеи вегетарианства был создан праздник - 20 марта. Впервые его провели в 1985 году в США. Борцы за права животных устроили протестные акции, призывающие к «диете без насилия». Идею поддержали и другие страны. Всемирная организация здравоохранения в свою очередь утверждает, что есть продукты исключительно растительного содержания намного полезнее, чем мясо.

Сыктывкарец Олег Толкунов (фамилия изменена) рассказал о том, каково это -  быть вегетарианцем в Коми.

- Я стал вегетарианцем в 2011 году. Это произошло случайно. Я поехал с подругой отдыхать в Турцию, она была вегетарианкой. Чтобы не смущать ее поеданием мяса, я решил ее поддержать - не есть мясо и рыбу в течении всей поездки. Отказаться было легко, заметил в организме приятные изменения. Мне это понравилось. Позже, когда стал изучать этот вопрос подробнее, подключился религиозный аспект и сострадание к животным.

В народе бытует мнение о том, что вегетарианцы постоянно голодные и им вообще плохо живется. Но Олег утверждает, что это ложные убеждения:

- Вегетарианцам живется не сложно. В столице Коми есть все, что нужно. Питаюсь в основном крупами, овощами и фруктами. Стал использовать много специй, таких как куркума, кориандр, кардамон. Я вообще заметил, что люди на Севере не используют много специй, хотя они помогают как улучшить вкус пищи, так и помочь организму.

Сыктывкарец рассказал о том, где можно купить вегетарианскую пищу.

- Овощи и фрукты можно купить, где угодно. Мне, например, очень нравятся продуктовые палатки, потому что в них всегда свежие овощи и выбор больше. В «Ленте» и «Окее» можно купить тофу, вегетарианский майонез. Есть магазин экзотических фруктов «Лонган», есть магазин иранских товаров, куда постоянно привозят экзотические специи. Проблем с питанием нет абсолютно. В месяц я трачу 15 тысяч рублей и мне всегда хватает, чтобы вкусно питаться.

А как вы относитесь к вегетарианству? Пишите в комментариях!

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