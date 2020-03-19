Фото дня в Сыктывкаре: вечерний город и пурпурный закат

Пока сыктывкарцы обсуждают новый коронавирус, кто-то просто наслаждается видами города и не забывает их снимать. Сегодня в нашу ежедневную рубрику «Фото дня» попадает фотография великолепного заката где-то в Орбите.

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