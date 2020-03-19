В Сыктывкаре запустят новый автобусный маршрут от Максаковки до Орбиты

В Сыктывкаре появится новый автобусный маршрут. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте администрации столицы Коми.

Новый маршрут №22а свяжет Максаковку и Орбиту. Открыть его планируется в первом полугодии 2021 года. Тариф для нового маршрута будет нерегулируемым. Протяженность маршрута регулярных перевозок составит 24,4 километра в прямом направлении и 23,9 километра в обратном. На маршрут выпустят автобусы малого класса в количестве не менее 12 единиц.

Также на второй квартал 2020 года и 2021 года запланировали запуск пяти маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам: № 102 «Автостанция - Максаковские дачи», № 103 «Автостанция - Мырты-Ю», № 105 «Автостанция - общество «Здоровье», № 109 «ЖД вокзал - Мырты-Ю», № 126 «Орбита - Максаковские дачи».

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