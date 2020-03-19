Семье из Сыктывкара нужно собрать более миллиона рублей на лечение трехлетней дочки

Таисия Приходкина из Сыктывкара нуждается в срочной терапии. Девочке три года, врачи поставили страшный диагноз — острый лифмобластный лейкоз. Чтобы сохранить жизнь Таисии нужно провести два блока консолидации — это сложный процесс, при котором происходит образование новых костных структур.

Врачи республиканской клинической больницы Сыктывкара готовы продолжить лечение, но для этого им нужен главный препарат терапии - «ОНКАСПАР». Девочке необходимо 6 флаконов лекарства, которое в сумме обойдется в 1 миллион 47 тысяч рублей. У семьи Таисии нет такой суммы, поэтому они просят помощи.

Фонд «Подари жизнь» пришел на помощь семье Приходкиных, но Таисия не единственный ребенок с таким диагнозом. Заявок много, фонд не справляется, поэтому просит помощи у фонда «Сила Добра» - то есть у жителей Республики Коми.

На 18 марта для Таисии собрано уже 351 тысяч 53 рубля.