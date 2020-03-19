Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Семье из Сыктывкара нужно собрать более миллиона рублей на лечение трехлетней дочки

Семье из Сыктывкара нужно собрать более миллиона рублей на лечение трехлетней дочки

19 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото благотворительного фонда «Сила Добра» / Семье из Сыктывкара нужно собрать более миллиона рублей на лечение трехлетней дочки
Родители обращаются за помощью в фонды помощи

Таисия Приходкина из Сыктывкара нуждается в срочной терапии. Девочке три года, врачи поставили страшный диагноз — острый лифмобластный лейкоз. Чтобы сохранить жизнь Таисии нужно провести два блока консолидации — это сложный процесс, при котором происходит образование новых костных структур.

Врачи республиканской клинической больницы Сыктывкара готовы продолжить лечение, но для этого им нужен главный препарат терапии - «ОНКАСПАР». Девочке необходимо 6 флаконов лекарства, которое в сумме обойдется в 1 миллион 47 тысяч рублей. У семьи Таисии нет такой суммы, поэтому они просят помощи. 

Фонд «Подари жизнь» пришел на помощь семье Приходкиных, но Таисия не единственный ребенок с таким диагнозом. Заявок много, фонд не справляется, поэтому просит помощи у фонда «Сила Добра» - то есть у жителей Республики Коми.

На 18 марта для Таисии собрано уже 351 тысяч 53 рубля.

Деньги Дети Здоровье Медицина

Если хотите помочь маленькой Таисии, можно сделать благотворительный взнос удобным для вас способом:

- «Сбербанк» 
Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г. Сыктывкар:
Р/с 40703810028000008645 
К/с 30101810400000000640
БИК 048702640 с пометкой благотворительный взнос для Приходкиной Таисии.

- «Открытие» 
Филиал Северо-Западный ПАО Банк "ФК Открытие" город Сыктывкар 
Р/с 40703810100060000025 
К/с 30101810540300000795 
БИК 044030795 с пометкой благотворительный взнос для Приходкиной Таисии.

- На сайте фонда http://fond-siladobra.ru/ через кнопку "ПОМОЧЬ СЕЙЧАС" (перевести благотворительные средства можно с любой банковской карты любого банка без комиссии), с пометкой благотворительный взнос для Приходкиной Таисии.

- Отправьте СМС на номер 7715 со словом «Коми» и суммой пожертвования. Например: Коми 350

Новость дня

Больше ста жителей Коми находятся под наблюдением по коронавирусу Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Семье из Сыктывкара нужно собрать более миллиона рублей на лечение трехлетней дочки Читать
вчера
На официальном портале Коми создали портал с оперативной информацией о коронавирусе Читать
вчера
На ремонт одной из улиц в Сыктывкаре потратят 19 миллионов рублей Читать
Посмотреть все
11 марта Люди в форме и тюльпаны из автомобиля: как сыктывкарок поздравили с 8 Марта
вчера Переезжаем в Петербург: где найти квартиру от 2,5 миллионов рублей?
вчера Почему сыктывкарцы едут лечиться в Киров?
Загрузка...

Новости России и мира

07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru