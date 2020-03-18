Фото дня в Сыктывкаре: антисептиков нет, но вы держитесь

В Коми уже почти сутки действует режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Люди скупили в аптеках все маски и антисептики, но не спишите дезинфицировать руки алкоголем, ведь есть более «ароматный» способ. Фото-инструкция, которую запечатлел наш подписчик, попадает в рубрику «Фото дня».

- Объявление висит на дверях магазина косметики и парфюмерии.

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