Парень из Коми участвует в танцевальном шоу на «Первом канале»

Владимир Помещиков родился в Воркуте, а сейчас участвует во всероссийском конкурсе «Dance Революция» на «Первом канале». Выступление парня на танцевальном шоу вышло в эфир 15 марта. Портал PG11.ru узнал, как все прошло.

Владимир является многократным победителем баттлов. Он танцует уже 10 лет и развивает в России стиль «Bruk Up». Среди жюри шоу были такие звезды, как Вера Брежнева, Алла Сигалова и Сергей Полунин.

Владимир выступил блестяще, а когда жюри дали посмотреть повтор, Вера Брежнева и Алла Сигалова сразу же проголосовали за парня.

- Мы волнуемся больше, чем вы, - переживала Вера Брежнева, потому что место в следующий этап оставалось только одно. - Мне понравилось! И пластика у вас классная, - также отмечала Вера.

Оставался только голос Сергея, но и тот, недолго думая, задав несколько вопросов, решил отправить парня из Коми в следующий этап. Владимир рассказал жюри, что этот стиль ему передали из Ямайки, а его смысл - потерянность в этом мире.

- Ты сделал что-то невероятное, ты прыгнул в уходящий поезд, - сделала заключение одна из ведущих - Алла Михеева.

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