Парень из Коми участвует в танцевальном шоу на «Первом канале»18 марта 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео / Парень из Коми участвует в танцевальном шоу на «Первом канале»
Его оценивали звезды мирового масштаба
Владимир Помещиков родился в Воркуте, а сейчас участвует во всероссийском конкурсе «Dance Революция» на «Первом канале». Выступление парня на танцевальном шоу вышло в эфир 15 марта. Портал PG11.ru узнал, как все прошло.
Владимир является многократным победителем баттлов. Он танцует уже 10 лет и развивает в России стиль «Bruk Up». Среди жюри шоу были такие звезды, как Вера Брежнева, Алла Сигалова и Сергей Полунин.
Владимир выступил блестяще, а когда жюри дали посмотреть повтор, Вера Брежнева и Алла Сигалова сразу же проголосовали за парня.
- Мы волнуемся больше, чем вы, - переживала Вера Брежнева, потому что место в следующий этап оставалось только одно. - Мне понравилось! И пластика у вас классная, - также отмечала Вера.
Оставался только голос Сергея, но и тот, недолго думая, задав несколько вопросов, решил отправить парня из Коми в следующий этап. Владимир рассказал жюри, что этот стиль ему передали из Ямайки, а его смысл - потерянность в этом мире.
- Ты сделал что-то невероятное, ты прыгнул в уходящий поезд, - сделала заключение одна из ведущих - Алла Михеева.
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18 марта 2020, 15:43