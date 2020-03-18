Пенсии россиян проиндексируют с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает «РИА Новости»

Документ приняли 13 марта, но опубликовали на официальном портале правовой информации только 17 марта. Коэффициент индексации составит 1,061, поэтому пенсии увеличатся более чем на шесть процентов. Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что индексация затронет почти четыре миллиона россиян. Расходы составят 2,41 миллиарда рублей в месяц или 21,7 миллиарда до конца года, добавил министр.

Увеличение пенсий значительно превышает показатели прошлых лет — два процента в 2019-м, и 2,9% — в 2018-м. Социальная пенсия — регулярная госвыплата, которая назначается по старости, если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии. Также социальную пенсию получают инвалиды и дети, потерявшие кормильца. Средний размер выплаты в 2019 году составлял 9266 рублей.

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