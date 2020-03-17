Фото дня от сыктывкарца: активный отдых на карантине

В Коми уже почти сутки действует режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Школы и вузы перешли на дистанционное обучение, а в детских садах ввели свободное посещение. А сыктывкарцы в своих соцсетях показывают, как нужно проводить выходные. Именно такой снимок и попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@k_litry_l1tr

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