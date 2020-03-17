Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Сыктывкарские автобусы будут дезинфицировать дважды в день для защиты от коронавируса

Сыктывкарские автобусы будут дезинфицировать дважды в день для защиты от коронавируса

17 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Пресс-служба САТП №1 / Сыктывкарские автобусы будут дезинфицировать дважды в день для защиты от коронавируса
Кондукторы и водители получат индивидуальные средства защиты

16 марта в Сыктывкаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. А еще вечером 15 марта в Коми ввели режим повышенной готовности для защиты от коронавируса. В САТП №1 порталу PG11.ru рассказали, что сделают для того, чтобы защитить пассажиров автобусов и сотрудников предприятия. 

В Сыктывкарском автотранспортном предприятии №1 сообщили, что автобусы компании ежедневно проходят санитарную обработку.

- Помимо обязательной влажной уборки салона транспортного средства, с 17 марта специалисты сторонней организации будут дважды в день проводить профилактическую дезинфекцию поручней, спинок сидений, подлокотников кресел, валидаторов для оплаты проезда с помощью специальных дезсредств. Все процедуры специалисты выполняют с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, - рассказали в САТП №1.

Кроме этого усилен контроль за предрейсовыми и послерейсовыми медицинскими осмотрами водителей автобусов. В случае обнаружения у сотрудников повышенной температуры тела, насморка, кашля, к работе их не допустят. В ближайшие время сотрудников предприятия обеспечат индивидуальными дезинфицирующими средствами, салфетками и одноразовыми масками.

Профилактика распространения вирусной инфекции зависит и от действий пассажиров. САТП №1 напоминает:

  • приобретайте билет бесконтактно, с помощью Транспортных карт и брелоков, смартфонов и банковских карт,
  • чаще мойте руки с мылом или протирайте их влажными салфетками,
  • регулярно проводите влажную чистку верхней одежды,
  • пейте много воды,
  • промывайте нос специальными солевыми растворами,
  • для поддержания иммунитета питайтесь правильно и регулярно.

***С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.
Разделы содержат актуальную информацию по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы.
В республике организована «горячая линия» по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-55-00000.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Здоровье Коронавирус Медицина Общественный транспорт

Все статьи о коронавирусе читайте ЗДЕСЬ

Новость дня

Больше ста жителей Коми находятся под наблюдением по коронавирусу Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Жители Коми сняли завораживающий 20-минутный фильм о национальном парке (видео) Читать
сегодня
«До закрытия магазина толпа покупателей была»: сыктывкарцы в панике раскупали продукты Читать
сегодня
Как пережить расставание: советы психолога из Сыктывкара Читать
Посмотреть все
11 марта Люди в форме и тюльпаны из автомобиля: как сыктывкарок поздравили с 8 Марта
Загрузка...

Новости России и мира

07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru