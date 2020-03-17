Сыктывкарские автобусы будут дезинфицировать дважды в день для защиты от коронавируса

16 марта в Сыктывкаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. А еще вечером 15 марта в Коми ввели режим повышенной готовности для защиты от коронавируса. В САТП №1 порталу PG11.ru рассказали, что сделают для того, чтобы защитить пассажиров автобусов и сотрудников предприятия.

В Сыктывкарском автотранспортном предприятии №1 сообщили, что автобусы компании ежедневно проходят санитарную обработку.

- Помимо обязательной влажной уборки салона транспортного средства, с 17 марта специалисты сторонней организации будут дважды в день проводить профилактическую дезинфекцию поручней, спинок сидений, подлокотников кресел, валидаторов для оплаты проезда с помощью специальных дезсредств. Все процедуры специалисты выполняют с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, - рассказали в САТП №1.

Кроме этого усилен контроль за предрейсовыми и послерейсовыми медицинскими осмотрами водителей автобусов. В случае обнаружения у сотрудников повышенной температуры тела, насморка, кашля, к работе их не допустят. В ближайшие время сотрудников предприятия обеспечат индивидуальными дезинфицирующими средствами, салфетками и одноразовыми масками.

Профилактика распространения вирусной инфекции зависит и от действий пассажиров. САТП №1 напоминает:

приобретайте билет бесконтактно, с помощью Транспортных карт и брелоков, смартфонов и банковских карт,

чаще мойте руки с мылом или протирайте их влажными салфетками,

регулярно проводите влажную чистку верхней одежды,

пейте много воды,

промывайте нос специальными солевыми растворами,

для поддержания иммунитета питайтесь правильно и регулярно.

***С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.

Разделы содержат актуальную информацию по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы.

В республике организована «горячая линия» по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-55-00000.

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