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«Снабдите аптеки масками!»: сыктывкарцы отреагировали на появление коронавируса в Коми

«Снабдите аптеки масками!»: сыктывкарцы отреагировали на появление коронавируса в Коми

17 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Сыктывкарцы высказались о коронавирусе в Коми
Особой паники у горожан смертельный вирус не вызывает

16 марта власти Республики Коми официально подтвердили заражение коронавирусом у мужчины. Как отмечается, молодой человек прилетел в Сыктывкар из Ирана. Но не всех горожан эта новость напугала. Портал PG11.ru расскажет, как жители Коми отреагировали в комментариях на прибытие коронавируса в республику.

Большинство сыктывкарцев отметили, что коронавирус их не пугает:

- Никакой паники, - пишет Валентин попов, прикрепляя фото в противогазе.

- Вообще ничего не изменилось: хожу на работу, по магазинам, езжу в общественном транспорте. Все спокойно, в масках мало кто ходит, никто не паникует, молодцы, - высказывается Елена Родвикова.

- Стал больше спиртоваться, - утверждает Сергей Лысов.

- Как-будто никто никогда не болел? Зачем излишняя паника? - возмущается Евгений Смирнов.

- Меньше включайте телевизор, больше включайте мозги, - считает Максим Татаринов.

Многие горожане все же решили обезопасить себя, но возмущение у них вызвало отсутствие масок в аптеках:

- Снабдите аптеки масками! Их нет в продаже. Вокруг все чихают, кашляют, — возмущается Валентина Кузнецова.

- Я вот думаю, может старт-ап организовать по пошиву масок, раз в городе их нет и они так всем нужны, - пишет Яна Прошева.

- В городе нет масок, но в них никто и не ходит, странно, - отмечает Элина Чупрова.

Некоторые жители Сыктывкара считают, что опасный вирус — чей-то заговор:

- Мне кажется, кому-то выгодно, чтобы такое творилось! - возмущается Лада Пунегова.

- Нам пускают пыль в глаза, - утверждает Яна Гаврилова.

- Если запретить рассказывать о коронавирусе по ТВ и в соцсетях, то через месяц не будет не только эпидемии, но и сам вирус сдохнет, - пишет Татьяна Зимова.

С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.
Разделы содержат актуальную информацию по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы.
В республике организована «горячая линия» по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-55-00000.

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