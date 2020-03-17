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Жители Коми сняли завораживающий 20-минутный фильм о национальном парке (видео)

Жители Коми сняли завораживающий 20-минутный фильм о национальном парке (видео)

17 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот видео / Жители Коми сняли завораживающий 20-минутный фильм о национальном парке «Югыд ва»
Проект полностью некоммерческий

Два жителя Коми сняли 20-минутный фильм про заповедную реку Щугор. Ролик уже опубликовали в Сети, сообщает «Pro Город Ухта»

Как отметили авторы - кинооператор Илья Пузанов и работник газовой отрасли Сергей Фомин - в их фильме нет авторского повествования. Это просто пейзажный ролик, который нужно смотреть в уединении, чтобы получить удовольствие. Название фильма «Наедине с природой» также подчеркивает, что смотреть его лучше в одиночестве. 

Съемки фильма проходили в национальном парке «Югыд ва» и закончились в октябре 2019 года. Как отметили авторы, они сотрудничают с парком уже давно, и им всегда идут навстречу в творческих вопросах. Илья Пузанов и Сергей Фомин сняли уже четвертый совместный документальный проект. Нынешний - некоммерческий, основан он лишь на энтузиазме. 

А теперь включайте видео и наслаждайтесь красотами коми края. 

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