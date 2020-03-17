Жители Коми сняли завораживающий 20-минутный фильм о национальном парке (видео)

Два жителя Коми сняли 20-минутный фильм про заповедную реку Щугор. Ролик уже опубликовали в Сети, сообщает «Pro Город Ухта».

Как отметили авторы - кинооператор Илья Пузанов и работник газовой отрасли Сергей Фомин - в их фильме нет авторского повествования. Это просто пейзажный ролик, который нужно смотреть в уединении, чтобы получить удовольствие. Название фильма «Наедине с природой» также подчеркивает, что смотреть его лучше в одиночестве.

Съемки фильма проходили в национальном парке «Югыд ва» и закончились в октябре 2019 года. Как отметили авторы, они сотрудничают с парком уже давно, и им всегда идут навстречу в творческих вопросах. Илья Пузанов и Сергей Фомин сняли уже четвертый совместный документальный проект. Нынешний - некоммерческий, основан он лишь на энтузиазме.

А теперь включайте видео и наслаждайтесь красотами коми края.

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