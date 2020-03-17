Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Как пережить расставание: советы психолога из Сыктывкара

Как пережить расставание: советы психолога из Сыктывкара

17 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива Христины Кипрушевой / Сыктывкарский психолог рассказала, как пережить расставание
Конец отношений - это не конец жизни

К сожалению, завершать отношения больно, но жизнь на этом не заканчивается. Психолог из Сыктывкара Христина Кипрушева рассказала порталу PG11.ru, что делать при расставании.

- Расставание - это эмоционально насыщенное и тяжелое событие для человека. Зачастую оно воспринимается, как потеря близкого. Человек, который попал в эту ситуацию, будет проходить через определенные этапы переживания расставания. Поэтому крайне важно грамотно пройти через эти этапы, чтобы не «застрять» в одном из них и не нести в следующие отношения старые эмоции.

Христина выделяет несколько этапов переживания расставания:

  1. Отрицание или шок. На этом этапе человек не верит в происходящее, считает, что это ошибка, просто ссора и все еще наладится. Также довольно часто на этом этапе возникают яркие негативно-окрашенные эмоции: слёзы, крики, истерика.
  2. Гнев. Этот этап возникает в момент, когда человек осознает реальность происходящего. У него возникает злость и гнев к своему бывшему партнеру. 
  3. Торг. После того, как злость утихает, у человека часто появляется желание вернуть прошлое. Наступает время приятных воспоминаний о том, как было хорошо в отношениях с партнером. На этом этапе весь негатив забывается. Но я считаю, что это самый опасный этап. Многие люди надолго застревают в нем и ожидают возвращения бывшего партнера.
  4. Депрессия . Этот этап окрашен депрессивными эмоциями, а именно апатией, грустью, нежеланием что-либо делать. Мир кажется серым. На данный этап человек попадает сразу же, как только осознает, что прошлое уже не вернуть.
  5. Принятие - завершающий этап, который помогает человеку действительно выйти из этих отношений, сделать выводы для себя и жить дальше.

Что делать, если вас бросил партнер:

  • Дайте себе время «отстрадать». 
  • Выражайте эмоции, не копите их в себе. Но не надо вовлекать в этот процесс бывшего партнера.
  • Подумайте: почему произошло это расставание? Какие выводы вы можете для себя сделать? Какие ошибки вы совершили в данных отношениях?
  • И наконец, поработайте с психологом. Расставание с близким человеком -  это сложная тема, которая требует качественной проработки.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Отношения Психология

Читайте также: Иностранцы не смогут посещать российские музеи из-за коронавируса

Следующая новость

Новость дня

Больше ста жителей Коми находятся под наблюдением по коронавирусу Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Жители Коми сняли завораживающий 20-минутный фильм о национальном парке (видео) Читать
сегодня
«До закрытия магазина толпа покупателей была»: сыктывкарцы в панике раскупали продукты Читать
сегодня
Как пережить расставание: советы психолога из Сыктывкара Читать
Посмотреть все
11 марта Люди в форме и тюльпаны из автомобиля: как сыктывкарок поздравили с 8 Марта
Загрузка...

Новости России и мира

07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru