Как пережить расставание: советы психолога из Сыктывкара

К сожалению, завершать отношения больно, но жизнь на этом не заканчивается. Психолог из Сыктывкара Христина Кипрушева рассказала порталу PG11.ru, что делать при расставании.

- Расставание - это эмоционально насыщенное и тяжелое событие для человека. Зачастую оно воспринимается, как потеря близкого. Человек, который попал в эту ситуацию, будет проходить через определенные этапы переживания расставания. Поэтому крайне важно грамотно пройти через эти этапы, чтобы не «застрять» в одном из них и не нести в следующие отношения старые эмоции.

Христина выделяет несколько этапов переживания расставания:

Отрицание или шок. На этом этапе человек не верит в происходящее, считает, что это ошибка, просто ссора и все еще наладится. Также довольно часто на этом этапе возникают яркие негативно-окрашенные эмоции: слёзы, крики, истерика. Гнев. Этот этап возникает в момент, когда человек осознает реальность происходящего. У него возникает злость и гнев к своему бывшему партнеру. Торг. После того, как злость утихает, у человека часто появляется желание вернуть прошлое. Наступает время приятных воспоминаний о том, как было хорошо в отношениях с партнером. На этом этапе весь негатив забывается. Но я считаю, что это самый опасный этап. Многие люди надолго застревают в нем и ожидают возвращения бывшего партнера. Депрессия . Этот этап окрашен депрессивными эмоциями, а именно апатией, грустью, нежеланием что-либо делать. Мир кажется серым. На данный этап человек попадает сразу же, как только осознает, что прошлое уже не вернуть. Принятие - завершающий этап, который помогает человеку действительно выйти из этих отношений, сделать выводы для себя и жить дальше.

Что делать, если вас бросил партнер:

Дайте себе время «отстрадать».

Выражайте эмоции, не копите их в себе. Но не надо вовлекать в этот процесс бывшего партнера.

Подумайте: почему произошло это расставание? Какие выводы вы можете для себя сделать? Какие ошибки вы совершили в данных отношениях?

И наконец, поработайте с психологом. Расставание с близким человеком - это сложная тема, которая требует качественной проработки.

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