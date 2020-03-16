Фото дня в Сыктывкаре: весенний ручей в лесу

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: весенний ручей в лесу16 марта 2020
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@rocheva_17.03 / Сыктывкарцы публикуют красивые снимки в соцсетях
Весь день сыктывкарцев пугали новости о коронавирусе. На фоне этого многие позабыли, что сейчас прекрасное время года - весна! Природа просыпается от спячки, что и показывает снимок, который попал в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
@rocheva_17.03
Весна — время возрождения и новых начал. Для некоторых шанс перевернуть новую страницу. Для других — удивление неожиданому. #pg11_фотодня
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16 марта 2020, 20:50