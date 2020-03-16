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«Мы, видимо, не люди»: студентов сыктывкарского техникума не перевели на «дистанционку»

«Мы, видимо, не люди»: студентов сыктывкарского техникума не перевели на «дистанционку»

16 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
2gis.ru / Сыктывкарский политехнический техникум
Директор учреждения прокомментировала ситуацию

Студенты сыктывкарского политехнического техникума возмущены тем, что их до сих пор не перевели на дистанционное обучение. По социальным сетям расходятся ироничные мемы о карантине, на который ничего не закрывают. Портал PG11.ru выяснил у руководства техникума, что происходит.

Всем организациям среднего профессионального и высшего образования с 16 марта рекомендовали перейти на дистанционное обучение. Но студенты жалуются, что ничего не поменялось:

- В нашем техникуме третьи и четвертые курсы до сих пор учатся. Мы, видимо, не люди. Руководство сообщило студентам о новых мерах безопасности, но на дистанционное обучение перешли только первые и вторые курсы, - поделился студент политехнического техникума.

Свое высказывание молодой человек сопроводил мемом, который стал популярен для многих учебных заведений.

В техникуме прокомментировали ситуацию:

- Третьи и четвертые курсы сейчас находятся на практике на предприятиях Сыктывкара и работают по их режиму. Если руководство того или иного предприятия примет решение закрыться на карантин - тогда и практики не будет. Студенты не находятся в местах массовых скоплений людей. Очные занятия отменены, на нашем сайте ежедневно около 14.00 будут вывешиваться задания для студентов первых и вторых курсов, там же есть доступ к электронным библиотечным системам, - рассказала директор техникума Лариса Волощук.

Напомним, 15 марта глава Коми Сергей Гапликов в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции в Республике Коми с 00:00 часов 16 марта ввел режим функционирования «повышенная готовность»

С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.
Разделы содержат актуальную информацию по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы.
В республике организована «горячая линия» по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-55-00000.

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