Ребенок из Сыктывкара борется за звание самого красивого мальчика в России

Ярослав Куликов из Сыктывкара участвует в конкурсе «Самый красивый мальчик России». Портал PG11.ru узнал, как проходит участие и на что рассчитывает семья Куликовых.

Всероссийский онлайн конкурс «Самый красивый мальчик России» проходит один раз в год. В соревновании могут принимать участие мальчики из России от 0 до 17 лет. Победители определяются в каждой возрастной категории. Участники конкурса - это мальчики со всей России, их уже около 27 000.

- О конкурсе «Самый красивый мальчик России» узнали совсем случайно в социальных сетях. Мы знаем, что в таких соревнованиях даже в финал очень тяжело попасть, но долго не думали - решили рискнуть, - отмечает Константин, отец Ярослава.

По словам родителей, их ребенок решительный, выносливый и шустрый. Любит активные игры: прятки, догонялки, танцы, но и почитать книжки никогда не против. Очень общительный, легко идет на контакт с незнакомыми детьми, а любимое занятие в последние полгода - это тхэквондо. Константин очень надеется, что у его сына будет шанс попасть хотя бы в десятку финалистов в своей возрастной категории - 4 года.

- Для этого нам важен каждый голос. 10 мая 2020 года все узнают имя самого красивого мальчика России, - пишет Константин.

Сейчас за мальчика из Коми проголосовало более 450 человек, он занимает 30 место в своей категории. Проголосовать за Ярослава можно тут.

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