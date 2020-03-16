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Известный блогер Илья Варламов даст 100 советов мэру Сыктывкара

Известный блогер Илья Варламов даст 100 советов мэру Сыктывкара

16 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / Известный блогер Илья Варламов даст 100 советов мэру Сыктывкара
Но их стоит прочесть и простым жителям

Известный блогер Илья Варламов планирует презентовать книгу "100 советов мэру" в рамках своего урбанистического тура. В ближайший год он планирует посетить 68 городов по всей России, в список входит и Сыктывкар. Об этом Илья рассказал в своем блоге.

- Я много лет на страницах своего блога и не так давно на канале на YouTube рассказываю, как создавать город правильно. Я объехал весь мир, изучил опыт десятков городов, чтобы разобраться, как делать правильно. И теперь мы с Кацем собрали положительные практики, которые можно применять в наших городах. Книга «100 советов мэру» на самом деле написана для простых жителей. Она нужна для того, чтобы вас не могли обмануть и испортить ваш город. Чтобы вы вовремя могли распознать вредительство и остановить его, - сообщает блогер.

Деньги на издание книги собрали с помощью краудфандинга. Всего в книге 100 глав, все они написаны простым, доступным языком. Также книга содержит почти 500 фотографий и иллюстраций, которые наглядно показывают, каким должен быть современный город, удобный для жизни. Главная цель книги - создать правильный общественный запрос на изменения, как говорит Илья Варламов. 

Напомним, недавно урбанист опубликовал статью о столице Коми. В ней он описал, какие проблемы увидел в городе и рассказал, за что столица Коми ему нравится. На проблемы, которые Варламов озвучил, отреагировала мэрия Сыктывкара. В администрации сообщили, что вещи, которые говорит блогер - верные и логичные. Все моменты, озвученные им, в мэрии знают и ведут работу по их улучшению. 

 

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