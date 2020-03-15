Глава Коми обратился к жителям республики по поводу ситуации с коронавирусом

Глава Коми Сергей Гапликов записал видеообращение к жителям республики. В нем он еще раз призывает людей быть бдительными и соблюдать гигиену.

Дорогие земляки!

К сожалению, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире и нашей стране, выявлением новых случаев заболевания в отдельных российских регионах и угрозы его появления в Коми я подписал Указ о введении режима повышенной готовности.

Дорогие друзья! Я прошу вас, будьте бдительны, внимательны к себе, своим близким, окружающим, следуйте рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора: старайтесь избегать мест массового скопления людей, соблюдайте гигиену, постарайтесь ограничить по возможности внешние контакты.

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, пожалуйста, обращайтесь по телефону горячей линии: 8-800-55-00000.

Доверяйте только официальной информации. Мы будем ежедневно информировать вас о ситуации. Рассчитываем на вашу ответственность и бдительность. Берегите себя и будьте здоровы!