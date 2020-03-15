Медики рассказали о худших последствиях коронавируса

От заболевания, которое захлестнуло человечество, можно излечиться, но по мнению ученых оно может оставить неизгладимые последствия. Переболевшие могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Такие выводы сделали на основе исследований здоровья из 12 пациентов, которые смогли излечиться. Как сообщил глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн, двое или трое из них уже не способны делать то, что могли раньше.

- Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30 процентов, - заявил врач.

Он также отметил, что эти пациенты пройдут дальнейшее обследование, чтобы определить, насколько у них ослаблена легочная функция. Кроме того, им назначат физиотерапию для укрепления легких. Анализ результатов компьютерной томографии легких девяти пациентов, проходивших лечение в больнице Принцессы Маргарет, выявил признаки, схожие с симптомом «матового стекла», что свидетельствует о повреждении внутренних органов.

Долгосрочность эффекта также еще предстоит выяснить. Специалисты намерены выяснить, может ли Covid-19 поспособствовать развитию фиброза легких — состояния, при котором на дыхательных органах образуются полоски соединительной ткани, что мешает их нормальной работе. Врач также посоветовал выписанным пациентам выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например, заниматься плаванием, чтобы помочь легким восстановиться.

Напомним, на официальном сайте министерства здравоохранения Российской Федерации появилась информация о коронавирусе. Этой теме посвящен целый раздел.