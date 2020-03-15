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Бруно, Сильвия и Мурка: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

Бруно, Сильвия и Мурка: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

15 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Предоставлено волонтерами для PG11.ru / Кошки ищут новый дом в Сыктывкаре
Котики и кошечки мечтают обрести любящих хозяев

Рубрика «Добрые руки» помогает животным из приюта искать семью. Сегодняшние герои ищут новых хозяев, которые будут любить их и оберегать. Портал PG11.ru собрал котиков, которые ищут дом прямо сейчас.

БруноБелоснежный ангел в поисках дома! Бруно - блондин с обалденными разными глазами, ищет спутника жизни для самых серьезных отношений. Котею около года, он кастрирован, идеально воспитан, с походом на лоток проблем нет, в еде непривередлив. Бруно глухой, поэтому, бывает, громко мяучит. У кота нет одного уха, но это совсем не портит его ангельский внешний вид.

ЛейлаМилашка Лейла ищет теплое местечко, ищет доброе сердечко! Котобарышня еще совсем молодая, ей около двух лет. Эта кошечка создана, чтобы создавать уют, согревать теплом, дарить любовь! Лейла здорова, стерилизована, в еде не привередлива, в лоток ходит без промахов. Ей нужно немного времени, чтобы освоится, но стоит ей привыкнуть к новому месту, как она начинает ходить хвостиком и проситься на ручки. Лейла обожает общение, без проблем поддержит беседу на любую тему ласковым урчанием.

ХоллиМаленькой Холли около 2,5 месяцев, но она уже познала жестокость людей. Котенка нашли в подъезде с переломом задней лапки и с гематомой на языке, она сидела возле батареи и смотрела испуганными глазками на прохожих. Малышке вправили перелом костей под наркозом, а так как спицу нужного диаметра не нашли, загипсовали лапку на некоторое время. Сейчас с малышкой все хорошо, она очень ласковая, контактная, может играть как с малышами своего возраста так и со взрослыми. Холли очень хочет домой к любящим котородителям, присмотритесь к ней, может именно вы сможете подарить ей дом.

СильвияСильвия - симпатичная игривая малышка. Она любит внимание и совсем не против помурчать на ваших руках. Кошка здорова, к лотку приучена.

МуркаЭтой темненькой котобарышне два с половиной года, она стерилизована и совершенно здорова. Мурка ориентирована на человека, это очень нежная и ласковая мурлыка. Раньше жила в частном доме, очень боится собак. Отдают кошечку единственным питомцем в семью.

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