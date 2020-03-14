Фото дня в Сыктывкаре: вид на город с крыши одного из домов

В столицу Коми пришла весна, снег начинает таять и затапливать подъезды сыктывкарских домов. Атмосферный снимок с почти оттаявшей крыши опубликовал наш подписчик с хэштегом #pg11_фотодня в своем Instagram. Именно это фото попадает в ежедневную рубрику «Фото дня».

@vladimirrusanov

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