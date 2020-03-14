Налоговый вычет: как сыктывкарцам получить образование и вернуть часть денег?

Портал PG11.ru продолжает серию публикаций о налоговых вычетах. В прошлый раз речь шла о том, как вернуть часть средств, которые потрачены на лекарства и лечение. В этой статье мы расскажем, как с помощью налогового вычета сэкономить часть денег, которые потрачены на обучение.

Налоговый вычет осуществляется на любую форму обучения: дневную, вечернюю, очную, заочную.

Вычет предоставляется налогоплательщику при наличии у организации или индивидуального предпринимателя:

Лицензии на осуществление образовательной деятельности

Документа, который подтверждает статус организации

120 000 рублей в год — максимальная сумма, с которой можно вернуть часть денег, которые потрачены на образование. Вычет также можно оформить не только на себя, но и на своих родственников. Важно отметить, что при подаче в налоговый орган копий документов, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором.

Для получения вычета в налоговом органе, необходимо:

Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ

Подготовить комплект документов, которые подтверждают право на получение социального вычета

Представить заполненную налоговую декларацию и копии подтверждающих документов в налоговый орган по месту жительства

Для получения вычета у работодателя, необходимо:

Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета

Представить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет с приложением копий подтверждающих документов

По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный вычет.

Представить выданное налоговым органом уведомление работодателю

Пример расчета:

В начале 2017 года системного администратора решили повысить по должности до технического директора компании с зарплатой в 50 000 рублей.

В связи с повышением он решил получить второе высшее образование. Срок обучения – 3 года, а стоимость обучения - 100 000 рублей в год. Мужчина оплатил сразу 300 000 рублей.

Чтобы сэкономить, в начале 2018 года гражданин обратился в налоговый орган для получения вычета по расходам на обучение.

Так как расходы, по которым можно получить социальный вычет, ограничивается в 120 000 рублей, возврат составил 15 600 рублей: 120 000*13% = 15 600.

А если бы он оплачивал все поэтапно, то получил бы вычет размером 39 тысяч рублей:

100 000 рублей*13%* 3 года = 39 000 рублей.

Таким образом студент потерял 23 400 рублей.

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