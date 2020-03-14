Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Налоговый вычет: как сыктывкарцам получить образование и вернуть часть денег?

Налоговый вычет: как сыктывкарцам получить образование и вернуть часть денег?

14 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
https://infovoronezh.ru / Налоговый вычет: как получить образование и вернуть часть денег
Даже в налогах есть своя польза

Портал PG11.ru продолжает серию публикаций о налоговых вычетах. В прошлый раз речь шла о том, как вернуть часть средств, которые потрачены на лекарства и лечение. В этой статье мы расскажем, как с помощью налогового вычета сэкономить часть денег, которые потрачены на обучение.

Налоговый вычет осуществляется на любую форму обучения: дневную, вечернюю, очную, заочную.

Вычет предоставляется налогоплательщику при наличии у организации или индивидуального предпринимателя:

  • Лицензии на осуществление образовательной деятельности
  • Документа, который подтверждает статус организации

120 000 рублей в год — максимальная сумма, с которой можно вернуть часть денег, которые потрачены на образование. Вычет также можно оформить не только на себя, но и на своих родственников. Важно отметить, что при подаче в налоговый орган копий документов, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором.

Для получения вычета в налоговом органе, необходимо:

  • Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ
  • Подготовить комплект документов, которые подтверждают право на получение социального вычета
  • Представить заполненную налоговую декларацию и копии подтверждающих документов в налоговый орган по месту жительства

Для получения вычета у работодателя, необходимо:

  • Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета
  • Представить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет с приложением копий подтверждающих документов
  • По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный вычет.
  • Представить выданное налоговым органом уведомление работодателю

Пример расчета:

В начале 2017 года системного администратора решили повысить по должности до технического директора компании с зарплатой в 50 000 рублей.

В связи с повышением он решил получить второе высшее образование. Срок обучения – 3 года, а стоимость обучения - 100 000 рублей в год. Мужчина оплатил сразу 300 000 рублей.

Чтобы сэкономить, в начале 2018 года гражданин обратился в налоговый орган для получения вычета по расходам на обучение.

Так как расходы, по которым можно получить социальный вычет, ограничивается в 120 000 рублей, возврат составил 15 600 рублей: 120 000*13% = 15 600.

А если бы он оплачивал все поэтапно, то получил бы вычет размером 39 тысяч рублей:
100 000 рублей*13%* 3 года = 39 000 рублей.

Таким образом студент потерял 23 400 рублей.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А вы уже получали налоговые вычеты? Пишите в комментариях.

Деньги Закон Образование

Читайте также: Налоговый вычет: что это такое и как он помогает экономить на лекарствах и медуслугах

Следующая новость

Новость дня

Старое здание, которое завесили баннером с окнами в Сыктывкаре, снесли (фото) Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Как защититься от укусов клещей: советы сыктывкарцам от Роспотребнадзора Читать
вчера
Налоговый вычет: как сыктывкарцам получить образование и вернуть часть денег? Читать
вчера
В одном из городов Коми отменили все мероприятия, чтобы избежать завоза коронавируса Читать
Посмотреть все
11 марта Люди в форме и тюльпаны из автомобиля: как сыктывкарок поздравили с 8 Марта
Загрузка...

Новости России и мира

07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru