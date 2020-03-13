Видео: известный рэпер ударил камеру блогера из Сыктывкара

В Сыктывкаре прошел концерт популярного среди молодежи рэпера LIL KRYSTALLL. А на следующий день ударил камеру сыктывкарского блогера, когда тот пытался взять интервью. Портал PG11.ru выяснил, как все произошло.

12 марта сыктывкарский блогер Никита Чернов посетил концерт LIL KRYSTALLL и очень разочаровался. Он увидел в творчестве музыканта призывы к употреблению наркотиков. Поэтому Никита решил поговорить с музыкантом и выяснить, не считает ли LIL KRYSTALLL свое творчество пропагандой наркотиков.

- Мне не о чем разговаривать с биомусором, но я решил задать ему один вопрос: «Как вы думаете, насколько ваша музыка способствует появлению молодежных притонов в нашем городе и в России в том числе?» После концерта LIL KRYSTALLL сразу ушел, но я выяснил где он остановился и с восьми утра мы с моей командой ждали его, чтобы задать этот самый единственный вопрос. Часам к 10:30 вышел рэпер. Мы подошли, спросили разрешения задать вопрос. Нас начали отодвигать, но мы не отступали, потому что ответ все-таки хотели получить. Ведь интересно, что о своем творчестве думает человек, развращающий молодежь. Вместо ответа LIL KRYSTALLL ударил по камере. Я задал свой вопрос диджею, который выступал вместе с музыкантом. Он ушел от ответа, демонстративно надев капюшон. На радость LIL KRYSTALLL, камера не пострадала. В противном случае ему пришлось бы ответить за порчу чужого имущества.

Также Никита отметил, что музыкант явно вел концерт в состоянии наркотического опьянения:

- Судя по тому, что LIL KRYSTALLL в какой-то момент спрыгнул со сцены и начал очень сильно толкать толпу подростков, он явно был нетрезв. Наверное, ловил «отходняки», поэтому и ударил камеру. Ничего нового.

По словам блогера, публика не слишком отличалась от своего кумира:

- Около 80% из всех зрителей были пьяны, что называется, просто в хлам. Еще до начала концерта вывели около 10 человек, кто-то даже потерял сознание. А тексты этого рэпера? Это развращение умов, из-за того, что в культуре есть подобные персонажи, деградирует молодежь. Не понимаю, почему подобное «творчество» не только не пресекается, но и получает развитие? Желаю этому человеку скорейшего выздоровления в каком-нибудь наркологическом центре. А властям желаю начать уже запрещать концерты музыкантов вроде LIL KRYSTALLL.

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