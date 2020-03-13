Фото дня под Сыктывкаром: последний снеговик

Весна уже пришла, но горожане все еще помнят, какой выдалась эта зима, ведь они запечатлелели ее на камеры и сохранили в своих сердцах. Вот такого оригинального последнего снеговичка прислала нам наша дорогая подписчица. Именно он попадает в ежедневную рубрику «Фото дня».

Софья Мельникова

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