Что будет модно этой весной: мнение сыктывкарского стилиста

Смена сезона часто связана с ревизией и обновлением гардероба в шкафу. Весной нам особенно хочется чего то нового. Но что сейчас стильно? Портал PG11.ru выяснил это у сыктывкарского стилиста Натальи Светловой.

Джинсовые костюмы в любых оттенках и вариациях.

Не ограничиваемся комплектом джинсы плюс куртка. Носим пиджаки в мужском варианте, в женском- жакеты, брюки, юбки, платья, тренчи и пальто.

Пышные рукава.

Рукава-буфы украшают любой вид плечевой одежды, будь то блуза, платье или рубашка. Они делают образ женственным и нарядным.

Полная прозрачность.

Прозрачным может быть не только платье. Вполне достаточно части наряда. Например, рукава у свитшота или блузы. И ещё одно необычное, но очень интересно сочетание прозрачной юбки, надетой поверх джинс или брюк.

Бахрома.

Великолепна в отделке на кожаных куртках, хлопковых свитшотах и летних костюмах из льна.

Небрежно повязанные ремни.

Именно повязанные, а не застегнутые. Причём, их может быть несколько - разной ширины, текстуры и размера.

Звериные, цветочные и тропические принты.

Выбирается под настроение, ситуацию и темперамент. Анималистичный- для необычного и смелого образа. Цветочный - романтичный и кокетливый. Тропический - сочный и яркий.

«Одежные» фавориты в этом сезоне - комбинезоны, сафари-куртки, платья-рубашки и брюки - кюлоты.

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А как вы считаете, что лучше всего подойдет в качестве весеннего наряда? Пишите в комментариях.