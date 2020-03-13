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Как изменятся цены на туры после падения рубля: мнение сыктывкарского турагента

Как изменятся цены на туры после падения рубля: мнение сыктывкарского турагента

13 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Pixabay.com / Туроператоры рассказали, как обвал рубля повлиял на цены
Эксперт уверен, что нет повода для паники

В преддверии отпускного сезона многие жители Сыктывкара хотят отправится в отпуск за границу. Однако из-за падения курса рубля многие задают вопрос: насколько подорожают туры за границу?

Директор одного из турагентств Анна Матекайнен рассказала, что не стоит сильно переживать из-за падения курса рубля.

- Цены вполне приемлемые. К примеру, съездить в  Турцию из Сыктывкара на майские праздники будет стоить  21 тысячу рублей плюс топливный сбор около трех тысяч рублей. Вылет из Сыктывкара 8 мая на семь дней. Включен перелет, трансфер аэропорт - отель - аэропорт, медстраховка, услуги гида, проживание в отеле, питание. Я считаю, что цены хорошие. Но в условиях нестабильного курса валюты, лучше оплачивать полную стоимость за тур сразу при бронировании. Если нет возможности у туриста, всегда можно воспользоваться кредитом от банка. Также есть рассрочки. Либо можно оплатить тур кредитной картой»

Также Анна считает, что цены на туры должны увеличиваться не сильно и что все зависит от курса евро.

Напомним, что подъем цен на авиабилеты прогнозируется на 9-12 процентов. По мнению экспертов, международные рейсы по долларовым направлениям вырастут в цене на 9 процентов, а стоимость авиабилетов в Европу увеличится на 11,5 процента. 11 марта их еще можно было приобрести по старой цене, но с 12 числа курсы валют уже изменились.

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Путешествия Туризм Экономика

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