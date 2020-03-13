В Коми за оленями будут следить через спутниковые ошейники

В 2020 году Коми поучаствует в федеральном пилотном проекте по развитию системы мониторинга северных оленей. Для этого будут использовать спутниковые ошейники на базе ПСК «Оленевод». Об этом сообщает Минсельхоз региона.

Как рассказали в министерстве, исследования маршрутов сезонных миграций оленьих стад с применением специального оборудования спутникового слежения - ошейников для контрольных животных помогут хозяйству сохранять и эффективно использовать оленьи пастбища.

Ошейники позволят контролировать передвижения стад, что облегчит работу пастухов, так как олени днем и ночью находятся в движении. А также выявить неиспользуемые в обороте пастбища и участки, подверженные систематическому перевыпасу.

- Для решения вопроса эффективного использования пастбищ все хозяйства должны рассмотреть возможность приобретения и использования таких спутниковых ошейников для оленей. Приобретение данного оборудования может быть просубсидировано по линии Минсельхоза по статье техническое и технологическое перевооружение, - отметил заместитель председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

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