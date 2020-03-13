«Люди жгли костры, чтобы согреться на улице»: сыктывкарцы рассказали, как живут во время половодья (фото)

Сыктывкарская река Вычегда начинает освобождаться от льда. Сотрудники спасательной службы прошли по домам Заречья, чтобы напомнить жителям о технике безопасности во время половодья. Корреспондент портала PG11.ru подготовил репортаж о том, как все прошло.

13 марта сотрудники спасательной службы Сыктывкара побывали в Заречье. Спасатели прошлись по квартирам, чтобы рассказать жителям поселка о том, как обезопасить себя во время паводка. Люди отнеслись к этому профилактическому рейду с пониманием и благодарностью. Каждый получил памятку по технике безопасности.

Спасатели напомнили о том, что во время паводка не стоит выходить на лед, что нужно аккуратнее обращаться с печами и электрическим оборудованием, потому что в скором времени доступ спецслужб будет затруднен. Также жителям рассказали о том, что очень важно провести профилактические беседы с детьми и закупиться всем необходимым:

- В период разведения понтонного моста и до установки речного сообщения может пройти некоторое время, поэтому запаситесь медикаментами, и продуктами первой необходимости, - советуют спасатели.

Без внимания не остался и местный магазин. Продавец рассказала, что проблем с продуктами во время половодья не было никогда, запас всегда готовится заранее:

- Проблем никогда не было. Все заранее затариваются в городе. Ну и мы тоже закупаем. Всегда есть запас круп, сахара, тушенки, всего, что долго не портится. Магазин всегда с продуктами.

Местная жительница Любовь рассказала, как жители Заречья переживают трудное время половодья:

- Конечно, очень трудно, особенно тяжело с детьми. Бывает, во время паводка не можем попасть в город, если мост срывает. Катер, как обычно, у этому времени не подготовлен, поэтому остаемся дома. В школах обычно отсутствие зареченских детей прощают, понимают, что иногда просто невозможно пересечь реку. На работу выдают справки о том, что переправа не работает, работодатели их принимают, все законно. В этом году паводок начался раньше. Если мост снесет, то в течение дня должны предоставить катер, чтобы перебираться. К сожалению, так выходит не всегда. Бывало даже, что люди оставались на противоположном берегу вместе с детьми, жгли костры, чтобы согреться. Надеюсь, в этом году все будет организованнее.

Также Любовь рассказала, что в Заречье кроме магазина есть фельдшер и запас лекарств. Если кому-то плохо, первую помощь оказывает он, а скорая помощь прибывает на катере. Беременных женщин предупреждают, что ближе к сроку родов лучше уже быть в городе. Спасатели уверены, что жители уже и сами знают, что нужно делать, а что нет:



- Как мне кажется, люди начинают заранее думать о закупке продуктов, когда лед на левой стороне моста начинает отходить. Если это произошло, значит, с другой стороны ледяные массы начнет постоянно подпирать. Они ведь не первый год тут живут, знают, когда пока готовиться, - рассказал спасатель Андрей Вокуев.

Начальник муниципального казенного учреждения «Профессиональная аварийно-спасательная служба» Константин Мажукин поделился, что подобные профилактические походы по домам и магазинам в Заречье проводятся каждый год и с особой тщательностью:

- Люди реагируют на подобные рейды по-разному. Кто-то информацию принимает с благодарностью, а кто-то ожесточенно отказывается от нее. Тем не менее, нас это не смущает, мы свою работу проводим ежегодно. Начиная с профилактических бесед и, конечно, заканчивая уже действиями по организации эвакуации, возможности добраться скорой медицинской помощи, силовых структур.

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сыктывкара Олег Атаманюк рассказал о пунктах временного размещения и действующих переправах:

- Информирование населения поселков о правилах поведения в период весеннего половодья уже провели. Подготовка комплексная: и по половодью, и по пожарной безопасности, ведь поселки оказываются отрезаны от «большой земли». Мы информируем население о том, что их населенные пункты могут быть отрезаны большой водой и предлагаем людям переселиться в центральную часть города. Также информируем жителей о том, что в случае необходимости будут развернуты пункты временного размещения, которые располагаются в школах. Сейчас их четыре. Сегодня действует три ледовые переправы: в местечке Алешино и две в поселке Трехозерка. Мы ежедневно мониторим ситуацию и анализируем качество льда. Понтонный мост будет действовать до последнего момента, пока не начнется ледоход. Когда его разомкнут, будет действовать перевозка пассажиров на речном транспорте.

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А как бы вы готовились к весеннему половодью, если бы жили в Заречье? Делитесь в комментариях.