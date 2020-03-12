Фото дня от сыктывкарца: зимний ручей открывается после зимней спячки

Вот и пришла весна, а вместе с ней оживает и природа. И если деревья пока выглядят также, то бурные загородные ручьи уже пробили себе дорогу и снег покорно расступился перед их течением. Именно один из них запечатлел наш подписчик, снимок которого попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@dimvortep

- Наступает весна и открываются из зимней спячки ручьи.

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