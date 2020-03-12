В Сыктывкаре открыли III Северный культурный форум12 марта 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / В Сыктывкаре открыли III Северный культурный форум
Спикеры поделились своими размышлениями о счастье
В столице Коми состоялось открытие III Северного культурного форума. Мероприятие собрало полный зал людей, велись прямые трансляции. Корреспондент портала PG11.ru подготовил фоторепортаж с открытия.
Мероприятие прошло 12 марта в 11.30 в Культурно-спортивном центре «Ренова». Основной темой форума стало счастье: что это такое и как культура помогает в его достижении. В самом начале зрителям показали атмосферную презентацию о Коми крае.
Также в самом начале выступил глава Республики Коми Сергей Гапликов и специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Спикерами стали:
- директор «Пикене по Бруен», руководитель ежегодного фестиваля Barents Spektakel (Норвегия) Любовь Кузовникова ;
- доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Лурье;
- директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский;
- директор Центра прикладных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Олег Паченков ;
- директор МБУ «Туристский культурно-музейный центр «Кимжа» Евдокия Репицкая;
- заместитель Губернатора Архангельской области, руководитель Представительства Архангельской области при Правительстве РФ Кутукова Елена.
В самом конце выступил министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов. Портал PG11.ru вел прямую трансляцию с мероприятия:
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
А вы были на открытии форума? Пишите в комментариях.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
12 марта 2020, 16:20