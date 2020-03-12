В Сыктывкаре открыли III Северный культурный форум

В столице Коми состоялось открытие III Северного культурного форума. Мероприятие собрало полный зал людей, велись прямые трансляции. Корреспондент портала PG11.ru подготовил фоторепортаж с открытия.

Мероприятие прошло 12 марта в 11.30 в Культурно-спортивном центре «Ренова». Основной темой форума стало счастье: что это такое и как культура помогает в его достижении. В самом начале зрителям показали атмосферную презентацию о Коми крае.

Также в самом начале выступил глава Республики Коми Сергей Гапликов и специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Спикерами стали:

директор «Пикене по Бруен», руководитель ежегодного фестиваля Barents Spektakel (Норвегия) Любовь Кузовникова ;

доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Лурье;

директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский;

директор Центра прикладных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Олег Паченков ;

директор МБУ «Туристский культурно-музейный центр «Кимжа» Евдокия Репицкая;

заместитель Губернатора Архангельской области, руководитель Представительства Архангельской области при Правительстве РФ Кутукова Елена.

В самом конце выступил министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов. Портал PG11.ru вел прямую трансляцию с мероприятия:

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