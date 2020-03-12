Депутаты Коми проголосовали за нового прокурора региона

12 марта в Госсовете Коми состоялось внеочередное заседание. В его ходе рассмотрели кандидатуру Николая Егорова на должность прокурора республики. Об этом сообщает «Комиинформ».

Из всех присутствующих 23 депутата проголосовали за, еще двое воздержались, один не голосовал, а против не высказался никто. Николай Егоров поблагодарил собравшихся и отметил, что если его назначат прокурором региона, он полностью готов к совместной с народными избранниками работе.

Напомним, что предыдущий прокурор Коми пошел на повышение. Николай Егоров же ранее был прокурором Ненецкого автономного округа. Он имеет высшее юридическое образование, в органах прокуратуры трудится с 1986 года и прошел путь от стажера городской прокуратуры до прокурора НАО. На последней должности работал с февраля 2013 года.

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