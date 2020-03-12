В Сыктывкаре подписали первые соглашения на третьем Северном культурном форуме

В Сыктывкаре открылся третий Северный культурный форум. Первым делом на нем подписали соглашения о сотрудничестве. Портал PG11.ru публикует репортаж с мероприятия.

Сегодня в рамках третьего культурного форума подписаны соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургским институтом культуры. Согласно этим соглашениям, стороны будут усиливать помощь друг другу в организации подобных мероприятий.

Подписаны соглашения с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, государственной академической капеллой Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским государственным институтом культуры. Также соглашение подписано между Санкт-Петербургским государственным институтом культуры и Департаментом культуры и туризма Вологодской области.

Организаторы отметили, что в связи со сложной геополитической и эпидемиологической ситуацией возникали трудности в организации. В будущем планируется привлекать больше специалистов, в том числе и иностранных, для развития дискуссионных и деловых программ форума.

Напомним, что С 11 по 13 марта в Сыктывкаре в третий раз проходит Северный культурный форум - дискуссионная площадкой для экспертов в сфере культуры, туризма, образования и науки. Специалисты обсудят вопросы развития сотрудничества северных территорий. В рамках Форума состоятся круглые столы и дискуссионные площадки с приглашением федеральных и международных экспертов.

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